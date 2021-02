1 miliardo e 850 milioni di contributi per opere pubbliche: 1.912 enti beneficiari, 8.176 progetti da finanziare

Con decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze– di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale – sono stati determinati i comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per l’anno 2021, i contributi ammontano complessivamente a 1 miliardo e 850 milioni di euro.

La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha rilevato la presentazione di n. 4.554 certificazioni per un totale di 9.151 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo l’ordine di priorità, previsto dalla normativa:

a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il decreto interministeriale contiene inoltre tre allegati:

– il primo riporta l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;

– il secondo riporta l’elenco di n. 8.176 opere ammesse;

– il terzo contiene l’elenco delle n. 2.846 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella categoria a) quella relativa agli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1.912.

Il decreto con i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale.

Il beneficio economico verrà erogato dal ministero dell’Interno in tre diverse quote. L’ultima – pari al 20% – sarà liquidata previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il Viminale, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e i trasporti, effettuerà controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Le risorse aggiuntive, pari a 1 miliardo e 750 milioni di euro per l’anno 2022- come prevede la legge n. 145 del 2018 comma 139-bis all’articolo 1 – saranno finalizzate allo scorrimento delle opere ammissibili per l’anno 2021.

Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa procedura, che sarà avviata prossimamente.