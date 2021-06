19 e 20 Giugno 2021, le prime Giornate nazionali del Cicloturismo

Tutto è pronto per la prima edizione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo organizzate per sabato 19 e domenica 20 giugno da FIAB e ActiveItaly, la rete di Tour Operator italiani specializzati nel turismo attivo e sostenibile. Il weekend in arrivo conta centinaia di iniziative alla portata di tutti per salire in sella alla propria bicicletta e gustarsi una modalità di vacanza attiva e responsabile, alla scoperta della bellezza e della ricchezza dei territori. Il ricchissimo programma di proposte è disponibile sul sito andiamoinbici.it di FIAB. Ecco solo qualche esempio da nord a sud:

NORD:

Sabato 19 giugno a Venezia pedalata Dal faro degli Alberoni al faro di San Nicoletto, da Mestre al Lido e ritorno con pranzo al sacco.

Domenica 20 giugno, partendo da Como, la ciclo-escursione Como-Torriggia lungo le ciclabili dei Laghi di Cernobbio e Como: un itinerario adatto anche a famiglie con bambini e nonni.

In Romagna escursioni sulle tracce di Dante da Ravenna a Castrocaro Terme e ritorno, alla scoperta della meravigliosa terra dantesca con scelta fra tre itinerari in bicicletta: due in giornata e uno che dura tutto il fine settimana.

Per il pubblico dei più giovani, inoltre, con partenza in bicicletta nel tardo pomeriggio di sabato 19 giugno dalla Darsena di Milano, da non perdere l’escursione Serata a Morimondo – rientro in notturna.

CENTRO:

Sabato 19 giugno si va nelle gole del Melfa , un suggestivo itinerario naturalistico in bicicletta in provincia di Frosinone.

Tra le tante proposte in Toscana, per domenica 20 giugno, la pedalata lungo la via delle Bonifiche da Grosseto a Castiglione della Pescaia.

In Sardegna durante il weekend delle Giornate Nazionali del Cicloturismo, due opportunità di andare alla scoperta in bicicletta delle bellissime isole di Sant’Antioco (sabato 19 giugno) e di San Pietro (domenica 20 giugno).

SUD:

Salento Bici Tour (Active Italy) propone per le Giornate Nazionali del Cicloturismo due escursioni in bicicletta alla scoperta di Lecce, tra arte, mare e campagna.

Sempre in Puglia domenica 20 giugno escursione nella zona di Bari pedalando nella Foresta Mercadante.

Giornate Nazionali del Cicloturismo: il Manifesto

Molte escursioni in bicicletta durante le #GiornateNazionaliCicloturismo prevedono anche il coinvolgimento di realtà e di produttori locali per visite mirate e assaggi di prodotti tipici: il cicloturismo è, infatti, sinonimo di sostenibilità ambientale e coinvolge i diversi attori della filiera. È noto, inoltre, che chi scopre il piacere di muoversi in bicicletta per una gita o una vacanza, è portato a scegliere questo mezzo anche al rientro a casa: il cicloturismo, in questo senso, facilita un circolo virtuoso e contribuisce a cambiare le città per renderle più vivibili e sane attraverso la mobilità ciclistica. Ulteriori dettagli nel Manifesto dell’iniziativa, redatto in occasione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo.

Le Giornate Nazionali del Cicloturismo del 19 e 20 giugno sono organizzate da FIAB e ActiveItaly con il supporto della Fondazione Cariplo e il patrocinio di Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero del Turismo, Confindustria ANCMA, Euromobility, Federparchi, WWF, ANBI, Amodo, Legambiente Turismo e Ispra.

Aderiscono all’iniziativa anche: Bicitalia, Eurovelo, ComuniCiclabili, ECF-European Cyclists’ Federation, Natura 2000, Sic2Sic, CIAB-Club Imprese Amiche della Bicicletta, Albergabici, Biciviaggi FIAB e AIDA.