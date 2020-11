25 Novembre: Giornata internazionale contro la violenza alle donne

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. La violenza contro le donne influisce negativamente e rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali l’eliminazione della povertà, la lotta all’HIV/AIDS e il rafforzamento della pace e della sicurezza.

La sostanziale carenza di risorse da destinarsi ad iniziative per l’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo contribuisce a far sì che questo fenomeno persista. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – che comprendono un obiettivo specifico per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – offrono grandi possibilità, ma necessitano di finanziamenti adeguati per apportare cambiamenti reali e significativi nella vita delle donne e delle ragazze.

Questa Giornata segna l’inizio dei Sedici giorni di attivismo contro la violenza basata sul genere, che hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ad agire per il cambiamento. I sedici giorni di attivismo si estendono fino alla Giornata dei diritti umani del 10 dicembre. Lo slogan per l’edizione 2016 della Campagna UNiTE to End Violence against Women del Segretario Generale in occasione dei 16 Giorni di attivismo è “Colora d’arancione il mondo: raccogliamo fondi per porre fine alla violenza contro donne e ragazze“. L’iniziativa offre così l’occasione per dare il giusto risalto alla violenza di genere a al finanziamento sostenibile.

La Commemorazione ufficiale della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è svolta il 21 novembre dalle 10 alle 12 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. La manifestazione è stata inoltre trasmessa in diretta su webtv.un.org. Tra i diversi sul territorio italiano, segnaliamo le numerose e interessanti iniziative promosse dal Comune di Vicenza nel periodo compreso tra il 5 novembre e l’11 dicembre 2016 e la Celebrazione della Giornata dell’Università Roma Tre di Roma il 25 novembre.

Fonte: ONUItalia.it