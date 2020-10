26-28 ottobre – Nona Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale in diretta streaming

“Rigeneriamo il Paese”. I Comuni per la Ripresa e lo Sviluppo dell’Italia è il titolo della nona edizione della Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale, organizzata dalla Fondazione IFEL e dall’ANCI. La manifestazione, in programma dal 26 al 28 ottobre, sarà trasmessa interamente in diretta streaming sul sito conferenza.fondazioneifel.it/

I TEMI DELLA CONFERENZA

L’Italia ha di fronte una sfida impegnativa e i Comuni sono in prima linea: uscire dall’emergenza, recuperare i danni economici e sociali derivanti dallo stop all’economia nazionale e aprire una nuova fase di sviluppo sostenibile. Come lavorare per la ripresa, quale sarà il ruolo degli enti locali nelle politiche di sviluppo, quali opportunità si prefigurino per il nostro Paese grazie al nuovo ciclo di investimenti e alle risorse stanziate dall’Europa, e ancora smart working e nuove forme di mobilità sostenibile sono i temi intorno a cui si articolerà il dibattito della Conferenza.

I lavori saranno organizzati in tre mattinate di approfondimento e confronto:

26 ottobre: LA FINANZA LOCALE DENTRO L’EMERGENZA E OLTRE 27 ottobre: IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NELLE POLITICHE PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO 28 ottobre: CAPACITÀ AMMINISTRATIVA LOCALE E NUOVO CICLO DI INVESTIMENTI



Tre mattinate di lavori trasmessi integralmente in diretta streaming, per consentire a tutti di seguire il confronto tra Sindaci, amministratori locali, membri del Governo e Parlamentari per ragionare insieme su come il livello più vicino ai cittadini, i Comuni, possa organizzare al meglio la nuova “normalità”, e innescare una fase di sviluppo.

Il programma della Conferenza sarà disponibile a breve sul sito:conferenza.fondazioneifel.it/

COME SEGUIRE LA DIRETTA

I lavori della IX Conferenza saranno trasmessi integralmente in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione IFEL. Per seguire lo streaming non è richiesta l’iscrizione e sarà sufficiente collegarsi sul sito conferenza.fondazioneifel.it o accedere al canale YouTube.