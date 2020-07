41,5 milioni per le isole minori. Sì al decreto dalla Conferenza Unificata

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dopo la prima tappa in Veneto, ha presieduto il 27 luglio dalla sede della regione Puglia una seduta straordinaria della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, ha partecipato in videoconferenza il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.

Sono, dunque, 14,5 i milioni di euro destinati alle isole minori per il 2020, 14 per il 2021 e 13 per il 2022, per un totale di 41,5 milioni, secondo il decreto del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia approvato in Conferenza unificata.

Tra le isole destinatarie dei fondi ci sono le siciliane Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Lipari, Vulcano, Ustica, Marettimo, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Favignana, Levanzo e Salina; le isole Tremiti in Puglia; le laziali Ponza, Palmarola e Ventotene; le sarde San Pietro, Sant’Antioco, La Maddalena, Caprera, Budelli e Asinara; le toscane Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri e Capraia; le campane Capri, Ischia e Procida; la lombarda Monte Isola e le liguri Palmaria e Tino.