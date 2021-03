6 aprile 2021. Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

Il 23 agosto 2013, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 67/296 decise di proclamare il 6 aprile Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. L’ONU, con questa commemorazione, riconosce il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, lo sviluppo della comunità e promuovere la pace e la comprensione.

Lo sport dunque come strumento di pace e come legame tra i popoli. Viene celebrata ogni anno in tutto il mondo, in memoria della data di inizio dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna del 1896 tenutisi ad Atene.

Scopo della celebrazione è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire sviluppo, pace, parità di genere e integrazione sociale.

Lo sport è un potente strumento sociale, capace di promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, nonché di diffondere ideali e valori fondamentali come pace, fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia.

La Giornata Internazionale dello Sport cade quest’anno nel pieno della pandemia da coronavirus.

In questo contesto, pieno di incertezza e inquietudine, Il Dipartimento per lo Sport ha deciso di sostenere e promuovere – attraverso i suoi canali social – un’importante iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite ed altri stakeholders: un webinar dal titolo “Stronger, fairer physical activity and sport systems for all” a cui tutti possono partecipare, previa registrazione on-line.

https://www.olympic.org/idsdp