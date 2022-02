60 milioni di euro nel 2022: firmato il Decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il Decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa, per un importo totale di 60 milioni di euro nel 2022.

Il provvedimento – che sarà emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, cui il testo è già stato trasmesso per l’acquisizione della firma – assegna alle Regioni che ne hanno fatto richiesta le risorse finanziarie, a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, per assicurare, nelle aree di crisi industriale complessa, la prosecuzione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità in deroga.

In particolare, il Decreto ripartisce le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 127 della Legge 234/2021 tra le Regioni:

Lazio 19.797.385,44 euro

Campania 12.018.707,24 euro

Molise 6.961.085,54 euro

Abruzzo 3.395.651,48 euro

Puglia 848.912,87 euro

Sardegna 10.186.954,45 euro

Umbria 2.546.738,61 euro

Sicilia 4.244.564,36 euro

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali