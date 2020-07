650 mila euro alle associazioni culturali dalla Città Metropolitana di Firenze

La Città Metropolitana di Firenze destinerà 650 mila euro alla cultura nel 2020.

Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, una delibera approvata nella seduta del Consiglio metropolitano, illustrata da Letizia Perini, consigliera delegata alla Cultura, garantisce la concessione di contributi ad associazioni culturali o altre tipologie di soggetti giuridici aventi natura culturale.

“Dei 735 mila euro che avevamo stanziato per il bando cultura – ha sottolineato Perini – sono rimasti utilizzabili 650mila euro. Abbiamo deciso di dare metà di queste risorse, a fondo perduto, alle associazioni: coloro che hanno partecipato, negli ultimi due anni, ai bandi potranno richiedere il 30 per cento di quello che era stato erogato dalla Città Metropolitana”.

Inoltre “le associazioni che organizzeranno eventi fino a ottobre potranno presentare il progetto agli uffici e la Città Metropolitana potrà coprire fino all’80 per cento delle spese per un massimo di 30mila euro nel caso di partecipazione ad entrambe le linee contributive. Anche in questo caso avranno accesso al contributo le associazioni che hanno partecipato ai bandi negli ultimi due anni”.

– L’avviso di concessione di benefici economici straordinari ad associazioni o altra tipologia di soggetto giuridico operante in ambito culturale per l’anno 2020

Con gli allegati, anche su: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=7193037&tipo=14&doCheckTimePeriod=true

– Bando per la concessione di contributi straordinari ad associazioni o altri soggetti economici operanti in ambito culturale per l’anno 2020

Con gli allegati, anche su: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=7194054&tipo=14&doCheckTimePeriod=true