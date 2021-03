8marzoinComune, al via il viaggio nei Comuni alla scoperta delle iniziative in programma

Dal racconto di illustri personaggi femminili attraverso appuntamenti live sui social ad iniziative di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere e ogni forma di discriminazione: i nostri Comuni si preparano per la Giornata internazionale della donna. Per la campagna social #8marzoinComune vi raccontiamo alcuni dei progetti, degli eventi e delle iniziative in programma.

Nel Comune di Tricase informazione, musica e divertimento oltre alla trattazione di temi fra cui salute, carriera, body positivity si fondono nel programma “Quello che le Donne…dicono”. Un appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con l’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera Cardinale G. Panico che verrà trasmesso in streaming lunedì 8 marzo, dalle ore 20.30, sulla pagina Facebook “Fatti per voi”. “Sensibilizzare e realizzare una visione rosa dell’impegno comune. E’ con questo spirito che l’amministrazione comunale ha voluto fortemente l’evento che si terrà l’8 marzo” ha sottolineato il sindaco di Tricase Antonio De Donno, secondo cui “era ed è necessario liberare dalla solita retorica le celebrazioni dell’8 marzo”.

A Bari, invece, a partire da sabato 6 e fino a lunedì 8 marzo, l’amministrazione comunale illuminerà di fucsia la fontana di piazza Moro accogliendo la richiesta delle associazioni Zona Franka e Mixed Lgbti. La scelta di illuminare un monumento simbolo della città vuole rappresentare l’impegno condiviso per la costruzione di una nuova cultura non violenta, libera dagli stereotipi di genere, inclusiva e solidale.

Nel Comune di Paderno Dugnano va in scena “Non solo l’otto”: una serie di appuntamenti in programma per tutto il mese: dal progetto “Una panchina rossa in ogni quartiere” con il numero antiviolenza ben in evidenza (www.comune.paderno-dugnano.mi.it) al racconto di importanti figure femminili con “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” in diretta streaming sul canale YouTube (bit.ly/youtubepadernodugnano) fino all’appuntamento “Oracoli letterari femminili – podcast” per esplorare il mondo delle donne nella letteratura (disponibili qui: www.tilane.it).