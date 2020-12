A Biella arriva l’assistente digitale

Il Comune di Biella ha attivato Unlock PA, un assistente digitale che permette tramite una comoda interfaccia via webchat di effettuare domande e ricevere risposte dall’Amministrazione come se fossero erogate da una persona reale. Tutti i cittadini possono quindi interrogare l’Ente per ottenere velocemente informazioni su vari argomenti: nei primi giorni di attività il sistema sarà in grado di rispondere esclusivamente a domande attinenti alla tematica del COVID-19 come, per esempio, le condizioni di mobilità all’interno della città in relazione alle restrizioni presenti. Successivamente, le risposte verranno implementate anche per domande attinenti all’operatività degli uffici comunali, agli orari e a tutto ciò che venga ritenuto di pubblica utilità. Unlock PA è un progetto realizzato da CSI Piemonte, nell’ambito delle sue attività di ricerca e sviluppo, ed è stato messo a disposizione gratuitamente per tutti i Comuni italiani. Il dispositivo si basa su tecniche di apprendimento di Intelligenza Artificiale che partono da una dotazione standard che si arricchirà via via imparando dalle richieste stesse avanzate dalla comunità di utenti. A sua volta, il Comune di Biella è dotato di un backoffice dedicato che migliorerà la configurazione del chatbot arricchendola di contenuti e informazioni utili.

Fonte: Comune di Biella