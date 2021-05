A Bologna Parchi in movimento dal 17 maggio

L’intento del progetto Parchi in movimento è promuovere la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, migliorando la salute dei cittadini e contrastando i rischi derivanti dalla sedentarietà. Quest’anno la programmazione è più ricca e sarà curata da ben 21 realtà cittadine, che proporranno nei parchi coinvolti, un’offerta di 100 discipline che vanno dal risveglio muscolare allo yoga, dalla danza del ventre all’hip hop, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeira e altro, per tutte le età e i gusti. Tra le tante proposte un’attenzione particolare alle mamme in dolce attesa e alle neomamme con un percorso di avviamento all’attività motoria dedicato ai più piccoli, i bambini e gli adolescenti sono al centro di una programmazione variegata con attività come bici bimbi, frisbee e arti marziali.

Ad arricchire le novità di questa edizione, nuovi appuntamenti di fitness e tonificazione fisica, oltre ad un’offerta mirata per gli anziani.

Inserito nel cartellone estivo Bologna Estate 2021 il progetto attivo da 10 anni, offre attività motoria gratuita sul territorio dei 6 Quartieri in 6 parchi urbani, e accompagna il ritorno dei cittadini alla pratica dell’attività motoria dopo un anno difficile. Le attività proposte promuovono il movimento a 360°, offrendo opportunità anche a cittadini in condizione di fragilità che solitamente non svolgono attività fisica per creare l’abitudine a uno stile di vita sano e a contatto con la natura, saranno inoltre occasioni di interazione fra persone di diverse età, provenienze, culture, e favoriranno la costruzione di reti sociali in un ambiente sano e piacevole, i cittadini avranno anche la possibilità di conoscere le aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale e di integrare l’esperienza motoria con attività di educazione alla salute e al benessere.

“Bologna Estate è anche movimento e salute, spiega l’Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore, quest’anno abbiamo raddoppiato l’impegno su Parchi in movimento, un progetto sempre più importante per Bologna. Far ripartire il movimento, il lavoro degli istruttori e la socialità dei cittadini in sicurezza e in un contesto piacevole è il nostro obiettivo, reso possibile grazie alla risposta dei tanti operatori che si sono messi in gioco con noi e dei nostri partner”. LloydsFarmacia anche quest’anno dedica agli iscritti a Parchi in movimento 2021 un kit Salute&Benessere, e i partecipanti riceveranno un coupon con il quale potranno ritirare gratuitamente il kit in sedici LloydsFarmacie del territorio bolognese, info https://www.lloydsfarmacia.it/parchi-in-movimento. Le iscrizioni avvengono via mail o telefono contattando i singoli organizzatori ai recapiti indicati sul sito bolognaestate.it, oppure in loco solo in caso di posti ancora disponibili.