A Bolzano con i Tree Talker gli alberi parlano

Particolari sensori captano importanti informazioni sullo stato di salute dell’ambiente in cui viviamo e per approfondire questo linguaggio, da alcuni mesi sono stati applicati dei sensori a 8 alberi del parco Petrarca e a due di via Diaz (aceri, tigli, platani). Questi strumenti, denominati “Tree Talker”, misurano alcuni parametri del metabolismo degli alberi, come l’attività fotosintetica, l’evapotraspirazione, il trasporto dell’acqua dalle radici alle foglie, la temperatura e l’umidità, necessari per calcolare lo stoccaggio e l’assorbimento dell’anidride carbonica (CO2) a Bolzano.

Queste misurazioni vengono svolte all’interno del progetto Interreg Italia-Svizzera Verdevale, di cui la Giardineria Comunale è partner con la Città di Lugano e ad alcune micro e medie imprese italiane e svizzere. I dati raccolti verranno confrontati con quelli di altre città come Cracovia e Rimini, nelle quali si stanno svolgendo analoghe misurazioni sugli alberi. Lo scopo del progetto è di misurare i benefici ecologici, ambientali, sanitari, sociali ed economici del verde urbano per i cittadini: i risultati relativi ai servizi ecosistemici forniti dal verde urbano, incluso lo stoccaggio della CO2, si avranno al termine del progetto nel 2022. Il progetto Verdevale, che viene gestito da Elena Crescini della Giardineria Comunale è cofinanziato dall’Unione europea, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato italiano, nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera. “Si tratta di un progetto interessante, ha commentato il Vice Sindaco, competente per la Giardineria comunale, Luis Walcher che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale rispetto a questo tipo di tematiche e in particolare alla salvaguardia dell’ambiente urbano. Un’ iniziativa che seguiremo sicuramente con grande interesse”. Per Info www.verdevale.eu.

Fonte: comune di Bolzano