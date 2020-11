A Cagliari Climathon 2020: idee innovative per la mobilità sostenibile

La maratona sui cambiamenti climatici Climathon torna a Cagliari per il quarto anno consecutivo, e per la seconda volta sarà organizzata dalla Città Metropolitana di Cagliari con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. L’evento globale ideato da Climate-KIC, il più importante partenariato europeo in materia di mitigazione e adattamento ai mutamenti del clima, si svolgerà contemporaneamente in 145 città del mondo venerdì 13 novembre 2020, con una giornata nella quale i partecipanti sono chiamati a una ‘sfida’ comune: proporre idee e soluzioni concrete e innovative a problemi specifici legati al cambiamento climatico.

Il tema di Climathon Cagliari 2020 è ‘La mobilità nella Città Metropolitana nell’epoca del Covid-19 e dei cambiamenti climatici: da criticità a opportunità di sviluppo sostenibile’, con due sfide prioritarie: muoversi in sicurezza, ovvero analizzare quali soluzioni sono in grado di contenere il contagio, diminuire il traffico e ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto; connettività e digitalizzazione, ossia valutare in che modo l’innovazione digitale possa ridurre la necessità di spostarsi fisicamente per accedere ai servizi pubblici e privati.

“Questa pandemia ci ha messi di fronte a nuovi scenari che hanno un impatto diretto sulla mobilità, come la didattica a distanza, il lavoro da casa, la riduzione della capacità dei mezzi pubblici e un conseguente maggiore utilizzo dell’auto privata, e la Città Metropolitana sta cercando di rispondere a queste criticità con delle soluzioni concrete, portate avanti anche con le idee dei cittadini, in grado di coniugare due obiettivi prioritari quali la mobilità sostenibile e le azioni di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici” spiega il Sindaco metropolitano, Paolo Truzzu. “Non solo le politiche ambientali, ma tutti i progetti e le attività della Città Metropolitana sono orientati alla valorizzazione del territorio – aggiunge il consigliere delegato all’Ambiente, Roberto Mura – L’ambiente è un bene comune fondamentale e tutelarlo significa creare occasioni di sviluppo sociale ed economico”.

Quanto al programma dell’iniziativ, Climathon Cagliari 2020 si articolerà in tre giornate e si svolgerà in modalità online, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Città Metropolitana. Si parte lunedì 9 novembre con un convegno introduttivo, con inizio alle ore 9,30, a cui prenderanno parte Paolo Truzzu, l’assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Gianni Lampis e l’arcivescovo metropolita di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi; interverranno i docenti dell’Università di Cagliari Ivan Blecic e Italo Meloni e il dirigente sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna Giuseppe Satta, con la moderazione del consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana, Roberto Mura. Venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 9, sarà la volta della ‘gara’ Ideathon, che si svolgerà in contemporanea con gli altri eventi Climathon del mondo e si concluderà sabato 14 alle ore 10 con la presentazione dei progetti e la cerimonia di premiazione. La soluzione vincitrice di ciascuna delle due sfide riceverà un premio in denaro pari a euro 1.500. Gli autori saranno inoltre invitati, in qualità di stakeholder privilegiati, a prendere parte alle attività di progettazione partecipata della Città Metropolitana di Cagliari. Oltre agli eventi ufficiali, dal 10 al 12 novembre saranno inoltre trasmessi tre webinar di approfondimento (della durata di circa un’ora ciascuno), tenuti da esperti del settore sui temi della sfida 2020.

Climathon Cagliari 2020 è aperto a tutti, sia singolarmente che in gruppo. Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) sul sito www.climathon.climate-kic.org/cagliari, nel quale sono disponibili tutte le informazioni e il programma dell’evento.

Fonte: Città metropolitana di Cagliari