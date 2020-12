A Carpi i certificati si rilasciano presso le edicole

In seguito alla convenzione tra il Comune di Carpi ed il sindacato giornalai d’Italia, per i cittadini residenti è possibile ottenere il rilascio di alcuni certificati direttamente nelle edicole: Certificato di Residenza, Certificato di Stato di Famiglia, Certificato Contestuale (residenza e stato di famiglia), Certificato di Cittadinanza Italiana, Certificato di Stato Libero, Certificato di Esistenza in Vita. Il costo è di 1,50 euro per ogni tipologia di certificato con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, il cittadino deve portare la marca da bollo di 16,00 euro per il rilascio dei certificati in bollo.

I certificati, sia rilasciati allo sportello anagrafico che emessi on line, sono in bollo tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. Il sistema consentirà anche la stampa di dichiarazioni sostitutive di certificazione precompilate con i dati ricavati dal database anagrafico, utilizzabili anche verso i privati ai sensi degli art. 2 e 71 del d.p.r. 445/2000, come modificato dal Dl 76/2020 convertito in L. 120/2020

Fonte: comune di Carpi