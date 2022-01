A disposizione dei Responsabili prevenzione corruzione e trasparenza il Forum RPCT dell’Anac

Al fine di favorire la creazione di strategie disempre più solide ed efficaci dal 2019 è attivo sul portale dell’Autorità il servizio: esso nasce come luogo di scambio e circolazione di best practices in un’ottica di costruzione e progressivo rafforzamento dei rapporti tra l’Autorità e gli RPCT.

La piattaforma, riservata ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – RPCT – ed ai loro assistenti dotati di apposito profilo abilitante, ha sin da subito rappresentato uno strumento utile ed innovativo per l’approfondimento di tematiche comuni e la ricerca di soluzioni condivise in grado di “semplificare”, ove possibile, gli obblighi previsti dalla legge, fornendo alternative concrete ed efficaci per il superamento di difficoltà tecniche e/o operative.

Considerato in molti casi il frequente avvicendamento nel ruolo e la necessità di assicurare il corretto svolgimento dei compiti di prevenzione della corruzione e di trasparenza attraverso una conoscenza profonda della disciplina normativa e d’indirizzo vigente, sono stati promossi nell’ambito della piattaforma percorsi formativi e di aggiornamento rivolti esclusivamente ai RPCT e fruibili on line.

Alla luce dei risultati raggiunti l’Autorità ha assunto ulteriori iniziative per il potenziamento di questo strumento. Più specificamente, a partire dal 2022 il coordinamento della piattaforma è stato assegnato all’Ufficio Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Tra le principali competenze dell’ufficio, infatti, vi è la cura dei rapporti con gli RPCT, prestando la massima collaborazione e favorendo la creazione di una rete allo scopo di garantire il necessario supporto negli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. In tal modo gli RPCT avranno la possibilità di confrontarsi ed avvalersi dell’esperienza e della professionalità del personale Anac preposto.