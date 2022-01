Firenze, dalle idee alle imprese grazie allo sportello unico virtuale

Da pochi giorni, sul portale MakeNextinFlorence, il portale che riunisce tutti i membri pubblici e privati che a Firenze lavorano sui temi dell’innovazione, è possibile prenotare un appuntamento in videoconferenza con l’esperto per ottenere indicazioni e contatti all’interno della rete fiorentina e arrivare alla soluzione più adatta alle diverse necessità.

Un servizio reso possibile dall’Ecosistema metropolitano fiorentino dell’innovazione, realtà in continuo sviluppo che dal 2016 contribuisce a creare le condizioni favorevoli alla nascita, crescita e diffusione di nuovi progetti di impresa. L’Ecosistema mette a disposizione tutti i servizi necessari: formazione e consulenza, percorsi di sviluppo del business, accesso a fonti di finanziamento, spazi di coworking, programmi di incubazione e accelerazione.

“Una nuova evoluzione della rete Make Next in Florence, hanno sottolineato gli Assessori all’Innovazione Cecilia Del Re e alle Attività produttive Federico Gianassi, che si mette in modo semplice e diretto a disposizione del singolo cittadino, startupper e di chiunque abbia necessità di un servizio di consulenza personalizzata al fine di indirizzarlo verso la realtà della rete più appropriata in base alle proprie richieste e inclinazioni. È la prima volta che più enti si mettono insieme per dar vita ad uno sportello unico, unendo le forze con la volontà di presentarsi congiuntamente all’esterno. Si tratta di una iniziativa ideata e sviluppata nell’ambito dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione, avviato nel 2017, che trova nella collaborazione tra i soggetti pubblici e privati attivi sul territorio il punto di forza per attrarre nuovi progetti di impresa e rendere la città sempre più accogliente per giovani start up. E’ proprio l’innovazione infatti una delle chiavi per il rilancio delle città post pandemia”.

“La Camera di commercio attraverso lo Sportello nuove imprese e i servizi del Punto impresa digitale offre un contributo gratuito al sistema fiorentino dell’innovazione con l’obiettivo di aiutare la crescita delle aziende e dei professionisti anche in questa fase difficile. Chi intraprende un’attività può contare sulla rete di servizi che la Camera di commercio mette a disposizione, dalla creazione della società fino allo sviluppo internazionale, passando attraverso le competenze tecnologiche: perché la Camera è la casa delle imprese”, dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze.

Lo sportello affianca attività già attive e in crescita ed è centrale il ruolo della Camera di Commercio che attraverso lo Sportello nuove imprese ha già rilasciato 481 consulenze per aspiranti imprenditori, 69 consulenze organizzate con commercialisti e consulenti del lavoro, 115 consulenze per potenziali start-up, oltre a webinar e seminari e i servizi del Punto impresa digitale con 40 eventi dedicati e oltre 250 incontri a seguito dei quali 90 imprese sono state instradate verso percorsi di incubazione, accelerazione e centri di competenza tecnologici.

Il portale Makenextinflorence è la piattaforma che racchiude servizi, eventi, informazioni utili su tutto l’Ecosistema fiorentino dell’innovazione. Per scoprire e restare aggiornati sulla rete dell’innovazione è possibile scaricare l’aggiornamento 2021 della guida ‘Firenze Start up City’. Info: https://www.makenextinflorence.org/