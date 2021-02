A Genova navetta gratis per il centro storico

L’iniziativa è una novità targata Comune di Genova e AMT, rientra negli interventi del piano integrato del Centro Storico-Caruggi. La navetta sarà gratuita e rappresenta un unicum per il trasporto pubblico genovese di linea che per la prima volta entra nel cuore del centro storico con un itinerario che si snoda all’interno dei caruggi.

Obiettivo dell’avvio sperimentale del servizio navetta è facilitare la mobilità dei residenti e di consentire ai visitatori di scoprire Genova in modo diverso. Il mezzo full electric, adatto per dimensioni a transitare all’interno dei caruggi, servirà il cuore più antico della città senza inquinare, nel rispetto del patrimonio storico-artistico che ha fatto la storia della Superba.

La sperimentazione ha una prospettiva di 6 mesi e servirà per far emergere i bisogni dei residenti e consentire le opportune tarature per la futura messa a regime. Il veicolo elettrico ha 6 posti che, in epoca di emergenza sanitaria e con le restrizioni in vigore, diventano tre. La nuova linea elettrica è a costo zero per cittadini e turisti. Il piccolo veicolo elettrico sarà riconoscibile grazie alla livrea personalizzata, con il logo del progetto Caruggi, e riporterà sul mezzo l’indicazione di alcune vie e piazze che verranno toccate dal servizio, così da permettere ai cittadini di familiarizzare con la novità. Lungo il percorso saranno posizionate fermate con paline personalizzate a servizio della navetta. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00, con una corsa ogni 30 minuti.

“Un servizio di trasporto non impattante che possa rispondere alle esigenze di chi vive o si sposta nel centro storico per lavoro, tempo libero, turismo: così abbiamo immaginato il trasporto pubblico nei vicoli – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – Lo sperimenteremo nei prossimi sei mesi e rientra tra gli obiettivi che ci siamo posti all’interno del progetto “Caruggi”.

Fonte: comune di Genova