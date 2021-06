A Genova Slow Fish, un mese di eventi digitali e non solo

Parte la nuova edizione di Slow Fish dedicata a “I cicli dell’acqua”, con un mese di eventi digitali e iniziative diffuse su tutto il territorio, che anticipano la 4 giorni in presenza al Porto antico e nel centro storico del capoluogo ligure, dall’1 al 4 luglio. “Un’edizione che non era scontata fino a qualche settimana fa, ma è un evento che abbiamo voluto confermare con grande determinazione per dare l’idea della ripartenza, commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sono certo che sarà un’estate straordinaria a partire da Slow Fish. Si conferma la volontà di Genova e della Liguria di essere regine del mare, in tutti i campi è la prima manifestazione nazionale sul territorio di queste dimensioni: vogliamo essere attenti e rispettosi delle regole, ma anche pronti a ripartire per non perdere nessuna opportunità”.

Concetti confermati da Massimo Bernacchini, membro del comitato esecutivo di Slow Food: “Questo Slow Fish per noi è un punto di ripartenza importante, cercheremo di portare contenuti significativi per la vita quotidiana e buoni esempi di come ci si rapporta con il mare, speriamo sia una festa per tutti e per il territorio. C’è una forte volontà di rimanere a Genova e tutte le volte che veniamo cerchiamo di piantare semi di progetti per l’edizione successiva. Sono 17 anni che siamo a Genova, 10 edizioni: non è una cosa banale, sta diventando come Cheese per Bra, è una testimonianza di affinità e voglia di fare le cose insieme”.

D’altronde, chiosa il Sindaco Marco Bucci, “siamo molto orgogliosi di ospitare la manifestazione, che viviamo di cuore. La qualità del mare e dell’acqua per Genova sono sempre state fondamentali, dal mare arriva la ricaduta economica e occupazionale della nostra città da 1000 anni”. Per tutto il mese la manifestazione propone una serie di eventi digitali, tutti fruibili gratuitamente su www.slowfish.it, e appuntamenti in tutta la Liguria, in collaborazione con la rete territoriale di Slow Food Liguria: cuochi locali proporranno menù ad hoc, con oltre 70 tra trattorie e ristoranti segnalati nella guida “Osterie d’Italia” che metteranno in carta uno speciale “Piatto di Slow Fish”, i produttori dei presidi Slow food apriranno le porte delle loro aziende ai visitatori, mentre il sistema turistico regionale arricchirà il programma con tour guidati in borghi e città. Per la prima volta, la 4 giorni in presenza dall’1 al 4 luglio, va oltre la storica sede del Porto antico ed entra al centro storico coinvolgendo 4 aree del capoluogo ligure: oltre a piazza Caricamento, stand e attività troveranno casa anche in piazza De Ferrari, in piazza Matteotti, che ospiterà i “Mercati della terra”, e in piazza della Vittoria. Sempre il 3 e 4 luglio, Genova ospiterà il X Congresso nazionale di Slow Food Italia, con oltre 250 delegati invitati e altri 500 soci che potranno partecipare online.