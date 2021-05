A giugno il progetto “Open Doors”, aperte le iscrizioni

I numeri di “Open Doors” sono importanti, il progetto di informazione e orientamento per far conoscere alle giovani generazioni quali saranno i mestieri del futuro e le competenze richieste nel mondo del lavoro.

Il progetto, voluto dal Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone e organizzato in collaborazione con il network “CEO for Life” e con il supporto del Dipartimento delle politiche giovanili e dell’Agenzia Nazionale Giovani, si pone l’obiettivo di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere dinamiche e attività di tante diverse professioni, anche meno conosciute ma molto richieste, attraverso la voce dei protagonisti, i CEO e manager delle importanti aziende che hanno aderito all’iniziativa: tra queste Ferrero, Sogei, Enel, Terna, Cisco, Microsoft e Cassa Depositi e Prestiti.

L’innovativo format presentato a fine marzo presso la sede Radio RAI di via Asiago in Roma, ha messo al centro i giovani e le aziende che hanno aperto virtualmente le loro porte ai giovani, che hanno raccolto testimonianze e conosciuto le peculiarità delle professioni di oggi e domani.

Il Progetto vuole diffondere una “cultura dell’orientamento professionale” ed accompagnare i giovani nel percorso di definizione del loro futuro, promuovendo l’inclusione per superare lo stereotipo di genere legato ad alcune professioni e dando nuovo slancio, soprattutto giovanile e femminile, nelle aree maggiormente penalizzate.

La data del primo webinar è il 7 giugno alle ore 15:00, insieme al Ministro Fabiana Dadone, sarà presente Francesco Mutti C.E.O. della Mutti S.p.A. storica industria alimentare del parmense, tra i leader nel settore agroindustriale italiano.

Sempre a giugno si svolgeranno gli incontri del 14 e 22, seguiranno le date di luglio, 12 e 19. Chiuderanno la sessione estiva gli incontri del 20 e 27 settembre. In autunno si partirà ad ottobre, l’11 e il 25, per chiudere poi la stagione a novembre, il 15 e il 29.

Il progetto sarà fruibile attraverso il nuovo portale GIOVANI2030, lanciato dal Ministro Dadone, con una sezione dedicata che conterrà tutte le informazioni, il calendario e dove, da oggi, sarà possibile per i ragazzi iscriversi al progetto per seguire i webinar e porre delle domande ai relatori.

Link portale: https://giovani2030.it/iniziativa/open-doors/