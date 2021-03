A Milano con BikeMi scarica l’app e preleva una bicicletta

BikeMi, lo sharing delle biciclette a stallo fisso di Clear channel, si rinnova e diventa smart, grazie ad una nuova app, che diventa lo strumento principale per accedere al servizio, nuovo anche il sito web, con una grafica rinnovata che offre in pochi click le informazioni necessarie e arriva anche il sistema di messaggistica istantanea, disponibile su app e sito, per ricevere supporto e assistenza da parte del servizio clienti. Il nuovo software rappresenta un traguardo importante per BikeMi che continua a essere un punto di riferimento per la mobilità di Milano grazie alla caratteristica di essere un mezzo ecosostenibile e sicuro.

“Siamo alla fine dell’inverno e in questi mesi la media giornaliera di biciclette che hanno percorso la tratta ciclabile Oberdan/Buenos Aires si è attestata su circa 5mila ciclisti, dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità, segno che le due ruote sono un mezzo di trasporto quotidiano per andare al lavoro, a scuola o fare commissioni. BikeMi è da tempo un alleato efficiente di queste abitudini: flessibile, veloce, ben distribuito e da oggi dotato di un sistema tecnologico che ne semplifica ancora di più l’utilizzo”.

Clear channel Italia, da sempre attento all’innovazione tecnologica e alle esigenze degli utenti, ha voluto fortemente questo rinnovamento con l’obiettivo di rendere BikeMi sempre più innovativo e performante. “Siamo molto orgogliosi di poter presentare alla città di Milano un servizio completamente rinnovato, commenta Eszter Sallai, Managing director di Clear channel Italia.

Nei prossimi mesi Clear channel ha previsto ulteriori sviluppi che renderanno BikeMi ancora più versatile e capillare sul territorio che a oggi è già presente dal 2008 con 320 stazioni e una flotta che comprende 4.280 biciclette a pedalata muscolare e 1.150 a pedalata assistita, di cui 150 dotate di seggiolino per bambini.

Fonte: comune di Milano