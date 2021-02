A Parma e provincia gli orari dei bus in tempo reale

Moovit, app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Tep, società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Parma, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai cittadini gli orari di arrivo dei bus alla fermata.

Una partnership che permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata.

All’interno dell’app Moovit sono state mappate e inserite le oltre 140 linee urbane, extraurbane e scolastiche operate da Tep e le oltre 5000 fermate presenti sul territorio della provincia di Parma.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

Positivo il commento di Tiziana Benassi, assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma: “Un servizio davvero molto utile e pratico per chi si muove in città con l’autobus: per chi ci abita, ci lavora o ci studia, per i turisti e per chi la frequenta occasionalmente. L’app Moovit è come avere il bus sempre “in tasca”.

Ha concluso la presentazione l’intervento di Gianpaolo Cantoni, Delegato alla Programmazione e Pianificazione della Provincia di Parma che di Moovit dice: “È uno strumento sofisticato che rende la nostra vita più facile in modo non invasivo. Con il telefonino sempre in tasca, l’applicazione ci dà la possibilità di non essere in una condizione di incertezza quando siamo alla fermata del bus. Dare certezze alle persone è molto importante oggi, perché ci permette di semplificare la vita ai cittadini”.

Fonte: comune di Parma