A Parma l’Assemblea nazionale ANCI 2020

Sarà la città di Parma ad ospitare in autunno il tradizionale appuntamento annuale dell’Assemblea nazionale dell’Anci che riunisce sindaci e amministratori locali provenienti da tutta Italia per confrontarsi e scambiarsi esperienze sui principali temi di interesse dei Comuni italiani.

L’annuncio è arrivato oggi nel corso dei lavori del Consiglio nazionale dell’Anci dei giorni scorsi.

“Il Consiglio Nazionale dell’Anci ha votato all’unanimità Parma come prossima sede dell’Assemblea nazionale di tutti i sindaci italiani. Nell’anno in cui è diventata Capitale della Cultura e ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, la città sarà anche il centro di ritrovo di tutti gli 8 mila sindaci italiani”, ha dichiarato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

“Per lungo tempo – ha proseguito – ho coltivato questo desiderio, e finalmente l’impegno ha prodotto i suoi frutti. Per tre giorni Parma diventerà il simbolo della Fascia Tricolore: ci faremo trovare pronti per l’appuntamento, daremo la possibilità a tutti i sindaci italiani di conoscere l’ospitalità, la bellezza, la qualità e i servizi della Capitale della Cultura. La tre giorni, infine, sarà l’occasione per rilanciare temi fondamentali per le città: più investimenti nelle periferie, più fondi ai Comuni, politiche di sviluppo sostenibile e ambientale. Metteremo al centro dell’agenda il rilancio delle nostre città, e lo faremo proprio a Parma”.

Il Consiglio Nazionale ha anche scelto la sede per l’edizione 2021, accogliendo la proposta del sindaco di Genova Marco Bucci, che è anche presidente di Anci Liguria. Sarà quindi il capoluogo ligure a raccogliere il testimone da Parma.