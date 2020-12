A Pavia un “giocattolo sospeso”

L’assessorato al Commercio, ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili intendono promuovere, in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Pavia, l’iniziativa di carattere solidale “un giocattolo sospeso” per permettere ai bambini, le cui famiglie versano in difficoltà economiche, di vivere la magia del Natale.

Il periodo natalizio è uno dei più attesi dell’anno per i bimbi che aspettano di scartare i regali sotto l’albero, l’intento è quello di poter rallegrare un momento particolarmente significativo per un bambino con un pensiero gioioso e contemporaneamente di rinforzare il sentimento di comunità.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di non trascurare chi nella nostra città si trovi in condizioni di difficoltà in un momento come quello attuale, forti anche dell’esperienza già vissuta con la raccolta alimentare in cui è emersa le straordinaria generosità dei cittadini pavesi.

Attraverso l’iniziativa “un giocattolo sospeso” chiunque lo desideri potrà acquistare un regalo presso i negozi di giocattoli, librerie e cartolerie della nostra città che aderiranno all’iniziativa e lasciarlo presso il medesimo. Successivamente degli incaricati del Comune ritireranno i doni che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà attraverso gli oratori.

Fonte: comune di Pavia