A Pesaro-Urbino la prefettura vara l’Osservatorio per la legalità

A partire dalla sua denominazione emergono in modo chiaro natura e compiti del nuovo organismo che opererà all’interno della Conferenza permanente della prefettura di Pesaro e Urbino: “Osservatorio provinciale per il monitoraggio delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario e per la promozione della legalità nel periodo post emergenza da Covid-19”. La sua istituzione era stata preannunciata dal prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, in occasione della firma del patto per la sicurezza urbana lo scorso 24 luglio, come luogo privilegiato di confronto, ascolto e attenzione alle esigenze della comunità. Obiettivi che l’Osservatorio cercherà di raggiungere attraverso due fondamentali funzioni. La prima riguarderà la promozione di un lavoro sinergico tra uffici dello Stato, autonomie locali e rappresentati del sistema socio economico della provincia di Pesaro e Urbino. Pertanto, Enti territoriali, Forze di polizia, rappresentanti del settore creditizio e bancario, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, ordini professionali e uffici periferici dello Stato, lavoreranno insieme con compiti di consultazione e proposta sulla complessiva situazione economico-sociale della provincia, svolgendo una costante opera di monitoraggio sull’andamento e sulla concreta attuazione delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario messe in campo dalla normativa emergenziale in favore di famiglie e imprese.

Altrettanto fondamentale sarà la funzione d’individuazione e analisi dei settori a rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto a seguito della grave crisi delle filiere imprenditoriali della provincia che ne aumentano l’esposizione a pericoli d’inquinamento malavitoso del tessuto produttivo.