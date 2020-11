A Reggio Emilia arriva il “Bike to Work”, incentivi economici ai lavoratori che utilizzano la bicicletta

La giunta comunale ha dato il via libera alle procedure che consentiranno ad aziende ed enti del territorio di aderire a questa iniziativa di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro e di accedere ai finanziamenti regionali e comunali, che consentono di premiare i lavoratori più virtuosi in tema di sostenibilità, proposta anche l’istituzione del mobility manager aziendale quale figura di riferimento per le azioni di mobilità sostenibile analogamente a quanto fatto nelle scuole con il mobility manager scolastico.

“In questo periodo così difficile dobbiamo comunque guardare avanti e lavorare anche per obiettivi non contingenti, dice l’Ass. comunale alla Mobilità sostenibile C. Bonvicini, questa iniziativa è preziosa perché permette di creare una rete fra Amministrazione e aziende con la figura del mobility manager, un riferimento importante per sviluppare nuovi progetti e sinergie nella gestione delle politiche per la mobilità sostenibile con la collaborazione anche dei privati. Inoltre, incentivi economici, come quelli definiti sono qualcosa di concreto e visibile, che possono fare la differenza nelle scelte quotidiane di mobilità dei lavori della nostra città a beneficio delle persone e dell’ambiente urbano”.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona: Le aziende e gli enti locali interessati potranno candidarsi per partecipare al progetto (aderendo avviso pubblico che verrà pubblicato dal Comune) per remunerare i dipendenti e contribuire a incrementare i benefici ambientali e urbani che la scelta della bicicletta comporta, dalla riduzione del traffico alla riduzione dell’inquinamento, al contenimento dei contagi Covid per chi evita i mezzi pubblici. I soggetti aderenti dovranno dotarsi di un mobility manager aziendale, come previsto anche dal Decreto Rilancio, che avrà il compito di pianificare, gestire e promuovere soluzioni ottimali di mobilità sostenibile e sarà il referente del progetto ‘Bike to work’ sia per i dipendenti che per il Comune di Reggio Emilia. I lavoratori interessati dovranno registrarsi su un’apposita Applicazione che permette di monitorare e certificare l’utilizzo effettivo della bicicletta e il chilometraggio percorso nel tragitto casa-lavoro per quantificare gli incentivi economici accumulati. I contributi saranno erogati, direttamente al dipendente nella misura di 20 centesimi al chilometro, per un massimo di 50 euro mensili. Per questa prima fase sperimentale, a disposizione vi sono oltre 150mila euro, circa 100mila di fondi regionali per premiare chi sceglie la bicicletta e circa 50mila euro di contributi comunali per la gestione del progetto e dell’applicazione collegata.

Fonte: Comune di Reggio Emilia