A Roma il 4^ Convegno ‘Sistema gomma nel trasporto passeggeri’

Il 13 e 14 ottobre 2021 si terrà a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di via Caraci, il 4^ Convegno ‘Sistema Gomma nel Trasporto Passeggeri’. In apertura il saluto del Ministro Enrico Giovannini che parteciperà collegandosi in videoconferenza alle ore 9,15.

L’evento, rivolto ai rappresentanti delle istituzioni, enti locali, Province e Regioni, imprese di trasporto, università, costruttori e ai professionisti del settore, aperto anche alla stampa, fornisce una rappresentazione dell’attuale livello di sviluppo del trasporto passeggeri su gomma e delle prospettive che caratterizzeranno il settore da qui ai prossimi anni attraverso l’analisi delle tendenze europee e degli esiti dei progetti del Pnrr e di quelli comunitari, in continuità con le previsioni del Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile in materia di rinnovo delle flotte autobus con veicoli non inquinanti.

Operatori del settore e produttori si confronteranno in particolare sul tema della sostenibilità, del post emergenza, delle innovazioni introdotte dall’evoluzione tecnologica e sulle soluzioni individuate per assicurare la transizione ecologica nel rispetto degli impegni europei e dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’obiettivo è condividere esperienze ed evidenziare le prospettive e gli strumenti necessari a supporto dello sviluppo della mobilità sostenibile. A tal fine saranno esposti sei autobus tra i quali un modello full-electric, uno ibrido (elettrico/idrogeno), un bus a metano, un modello diesel riconvertito ad elettrico con la tecnologia revamping, un autobus a gas naturale liquefatto (LNG).

La mobilità costituisce uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo socioeconomico delle aree urbane ed extraurbane. La pianificazione e programmazione del trasporto pubblico consentiranno di migliorare l’efficienza del sistema, la sicurezza e la gestione delle risorse, ma anche l’impatto ambientale e la produttività complessiva del settore, nel rispetto dei reciproci ruoli di ente regolatore e operatore di trasporto.

