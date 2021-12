A Roma la Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia

Il percorso di avvicinamento alla Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia è stato avviato e condotto dall’Osservatorio nazionale sulla famiglia, organismo ricostituito con decreto della Ministra Bonetti del 24/0120 e rappresentativo di tutte le componenti istituzionali, nazionali e territoriali e di quelle sociali, che operano nell’ambito delle politiche familiari, integrato da una componente scientifica, per lo studio e l’analisi delle politiche familiari in Italia.

I temi di particolare importanza ed attualità sono stati affrontati nei Gruppi di lavoro creati nell’ambito dell’Osservatorio, coordinati dai membri del Comitato tecnico-scientifico e con la partecipazione delle associazioni in una prospettiva multi-settoriale. Ciascun Gruppo di lavoro, con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti, ha prodotto un report tematico allo scopo di contestualizzare il tema assegnato, identificando i nodi cruciali, gli obiettivi e le linee di azione/policy nel formato di una serie di raccomandazioni.

Diversamente dal passato, e al fine di capitalizzare il lavoro svolto dai gruppi, l’Osservatorio ha promosso la realizzazione di 4 webinar tematici, propedeutici alla realizzazione della Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, aventi ad oggetto le questioni emerse nei report predisposti dai gruppi di lavoro.

I 4 webinar sono stati programmati e realizzati, secondo il calendario definito insieme ai componenti dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia: 15 luglio 2021 (“La questione demografica”), 21 luglio 2021 (“Il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni familiari”), 8 settembre 2021 (“Il lavoro in un’ottica di parità di genere”), 17 settembre 2021 (“Il tema della diseguaglianza”). Nei webinar i relatori, in rappresentanza delle istituzioni centrali e locali e delle associazioni familiari, hanno portato il proprio contributo al dibattito sugli argomenti affrontati nei report tematici in modo aperto e costruttivo. Ai webinar hanno partecipato, 210; 175; 167 e 149 partecipanti, per un totale di 701 partecipanti.

Al fine di assicurare la massima dimensione partecipativa del processo, il Dipartimento per le politiche della famiglia a partire dal 15 luglio 2021 e sino al 5 novembre 2021, ha avviato la prima consultazione pubblica sui temi del sociale, sviluppata per fasi sulla piattaforma on-line “ParteciPA” (creata e gestita dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Formez PA) per raccogliere contributi sulle aree tematiche richiamate, in previsione della compilazione del nuovo Piano Nazionale per la Famiglia con l’acquisizione di 59 proposte, provenienti da esponenti dell’associazionismo e dai cittadini che hanno offerto la loro opinione sui temi oggetto della consultazione.