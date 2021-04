A Roma si apre la “Paper week – settimana del riciclo di carta e cartone”

A partire dalla giornata di ieri, 13 aprile 2021, le scuole di Roma Capitale che hanno risposto positivamente all’iniziativa “Paper week – la settimana del riciclo di carta e cartone” si sfideranno insieme ad altre realtà associative dei Comuni aderenti sul tema delle buone pratiche di raccolta e del corretto riciclo dei rifiuti. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie sperimenteranno attraverso quiz, giochi e incontri digitali, organizzati direttamente sul sito di Comieco (Consorzio Nazionale Imballaggi a base Cellulosica), le proprie conoscenze sulla filiera del riciclo di carta e cartone approfondendo anche l’importanza dell’economia circolare grazie ai materiali di studio messi a disposizione direttamente sulla piattaforma. “La scelta di coinvolgere le scuole, soprattutto in questo particolare periodo di pandemia, significa continuare ad investire sull’educazione ambientale e su un futuro sempre più sostenibile. La risposta positiva degli studenti è un grande segnale di speranza e motivo di orgoglio per Roma Capitale. Voglio fare i miei complimenti agli studenti dell’IC di Via Pincherle, nel III Municipio, che ieri hanno vinto la prima giornata di quiz“, ha spiegato l’Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni.