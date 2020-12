A Taranto si avvia la progettazione del nuovo Acquario Green

Il 23 dicembre 2020 l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e la Struttura di Missione InvestItalia hanno firmato l’accordo che darà impulso, grazie al finanziamento delle fasi di progettazione definitiva, alla realizzazione del nuovo Acquario Green di Taranto presso l’area della Stazione ex Torpediniere in Mar Piccolo. L’intervento rientra tra gli quelli definiti dal CIS Taranto, frutto della collaborazione istituzionale tra diversi enti territoriale tra cui il MIBACT, il Comune di Taranto e la Marina Militare Italiana e vuole contribuire al recupero del Mar Piccolo nel contesto economico, sociale ed ambientale di Taranto, riportandolo a essere una risorsa essenziale per lo sviluppo della città.

Fonte: Investitalia – Presidenza del Consiglio dei Ministri