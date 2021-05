Abruzzo, conclusa la progettazione europea SUST

Il progetto SUST (Strategia Unitaria per lo Sviluppo Territoriale), iniziato nel 2019 grazie al bando della Regione Abruzzo POR FSE 2014-20 sugli “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” Empowerment delle istituzioni locali, aveva visto la risposta del Comune capofila di Molina Aterno nella persona del Sindaco Luigi Fasciani ,che aveva aderito grazie al concomitante ruolo come Commissario della Comunità montana insieme ai Comuni di Secinaro, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Castel di Ieri e Goriano Sicoli, nel pieno spirito del bando che prevedeva la coprogettazione fra enti locali territorialmente contigui.

Finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro per l’ufficio di progettazione europea il progetto si è svolto seguendo un percorso formativo per far acquisire ai partecipanti le tecniche e le metodologie per accedere ai finanziamenti comunitari diretti ed indiretti e metterli in grado di programmare e realizzare progetti strategici per lo sviluppo di un territorio a grave rischio di spopolamento e abbandono come quello della Comunità Sirentina che ricade nella Strategia Nazionale Aree interne Gran Sasso-Valle Subequana.

Il corso, progettato per i dipendenti degli enti locali, ha visto la partecipazione anche di moltissimi giovani e rappresentanti dell’associazionismo locale che si sono dimostrati fortemente interessati e motivati all’apprendimento delle linee guida e la sala consiliare dell’Ente montano, al momento commissariato in regime di proroga, si è trasformata in una moderna sala multimediale immersa nel fascino naturalistico delle pendici del Monte Sirente. Per i partecipanti al corso è stata predisposta una brochure sulle “Tecniche e metodologie di redazione dei progetti europei”, un primo passo per entrare nel mondo della progettazione europea.