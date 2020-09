Accolta la richiesta di Anci per proroga dei termini di scadenza del Bando Sport e Periferie 2020

A seguito della richiesta di ANCI è stata accolta la proroga dei termini di scadenza del Bando Sport e Periferie 2020. Con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, è infatti prorogato alle ore alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020, il nuovo termine per la presentazione delle domande.

“Ringrazio il Ministro Spadafora per aver accolto la nostra richiesta di proroga dei termini per il Bando Sport e Periferie, che dimostra sensibilità e attenzione nei confronti di tutti i Sindaci e le Amministrazioni che in questi mesi di emergenza epidemiologica hanno lavorato senza sosta per la ripartenza e nei confronti del settore come lo sport che ha bisogno oggi più che mai di ripartire anche tramite gli investimenti sulle proprie infrastrutture”. E’ quanto ha dichiarato il Vice Presidente Vicario di Anci, delegato per lo Sport e sindaco di Valdengo, Roberto Pella.

Il testo del Decreto dipartimentale di proroga dei termini è disponibile. Sul sito del Dipartimento per lo sport.