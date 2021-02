Accordi di valorizzazione per gli ex complessi militari di Manziana, Civitavecchia e del Monte Soratte nel Lazio

Firmati gli accordi di valorizzazione per l’ex Bunker di Monte Soratte nel Comune di Sant’Oreste, l’ex Infermeria Presidiaria, oggi Cittadella della Musica, nel Comune di Civitavecchia e l’ex Distaccamento Vedette nel Comune di Manziana, che, in previsione dei percorsi di recupero e riqualificazione delineati, saranno trasferiti gratuitamente ai rispettivi Comuni di riferimento. Gli accordi, sottoscritti dall’Agenzia del Demanio, dal Segretariato Regionale per il Lazio del MiBACT, e dai Sindaci dei Comuni laziali, si focalizzano tutti sulla valorizzazione delle caratteristiche storiche e architettoniche di questi ex complessi militari e puntano a massimizzare lo sviluppo di nuovi utilizzi con finalità sociali e culturali fruibili dalla collettività. Per l’ex Bunker di Soratte, in parte già riqualificato, è previsto il completamento del percorso museale e il recupero delle vecchie garitte militari come punti di godimento e lettura del paesaggio; l’ex Infermeria Presidiaria, che oggi ospita la Cittadella della Musica diventata un punto di riferimento del territorio per manifestazioni musicali, sarà sottoposta a nuovi lavori di adeguamento per consentirne il pieno utilizzo; il complesso di Manziana, invece, vedrà la riconversione dei vari fabbricati per ospitare funzioni sociali, culturali e museali, come, ad esempio, rassegne musicali, teatrali e cinematografiche; sagre e manifestazioni, iniziative di aggiornamento e formazione, spazi verdi per attività sportive.

Fonte: Agenzia del Demanio