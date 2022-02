ACI Luceverde lancia la action Google Home

ACI Luceverde, il servizio di Infomobilità premiato dalle Nazioni Unite, raddoppia la sua offerta di assistenza vocale, lanciando la action Google Home, e rinnova la skill di Alexa ampliando i servizi disponibili.

Con una semplice richiesta vocale, a casa o in auto, dallo smartphone o dallo smartspeaker, è ora possibile:

accedere in real-time a notiziari sul traffico, locale e nazionale

cercare un benzinaio o un parcheggio coperto

richiedere l’assistenza stradale

ascoltare radio Luceverde

ascoltare i podcast

Creata da ACI Infomobility (società partecipata ACI che eroga servizi gratuiti di Infomobilità), Ipervox (società specializzata nello sviluppo di Skills per assistenti vocali) ed EY (leader mondiale in consulenza e in servizi professionali per le aziende), la skill “Luceverde” consente, più in dettaglio, di essere sempre dinamicamente aggiornati su mobilità locale, cittadina e nazionale e di avere accesso rapido a programmi radio e contenuti podcast. Permette di utilizzare la posizione del GPS del dispositivo per pianificare uno spostamento, chiedendo il notiziario relativo ad una posizione fissa impostata o modificabile, ad un percorso preferito o per un tratto a scelta. È possibile ricercare punti d’interesse, come il benzinaio più conveniente o il parcheggio più vicino. Infine, il nuovo aggiornamento prevede la possibilità di richiedere il soccorso stradale, inoltrando la chiamata direttamente ad un operatore ACI.

“Il nostro impegno per una mobilità informata su tutto il territorio non si ferma – dichiara Geronimo La Russa, Presidente ACI Infomobility – e guarda ad un futuro sempre più digitale. I servizi di assistenza vocale sono oramai parte della vita quotidiana di una parte importante della popolazione italiana e mondiale; pertanto, abbiamo ritenuto fondamentale offrire i nostri servizi anche su questi nuovi canali digitali. Il recente premio delle Nazioni Unite per l’eccellenza del nostro servizio è stato per noi una gratifica rilevante e uno stimolo a tenere alto il livello della nostra offerta.”

Fonte: ACI