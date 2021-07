Acqui Terme, certificati anagrafici anche da casa

Ad Acqui Terme è stato attivato il servizio di rilascio online dei certificati anagrafici, un progetto nuovo e in continua fase d’implementazione, che verrà integrato e ottimizzato nel tempo per essere più fruibile, completo e vicino alla cittadinanza. La novità proietta il Comune verso un’organizzazione più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini. Grazie a questo servizio sarà possibile richiedere certificati anagrafici direttamente dal proprio computer, stampandoli comodamente da casa ed evitando inutili code e attese allo sportello.

Il Comune di Acqui Terme recupera il gap informatico che presentava fino al 2019 un pesante ritardo nella digitalizzazione dei processi, i quali venivano per la maggior parte dei casi gestiti tramite la carta, qualche volta anche utilizzando la macchina da scrivere. Ora fortunatamente la situazione è decisamente migliorata e gli atti principali (delibere e determine) vengono predisposti e approvati solo digitalmente, cosa che consente anche l’archiviazione e la conservazione con le stesse modalità. Ma a cambiare è anche l’approccio verso il cittadino.

L’ente ha inoltre implementato il servizio pagoPa, che per legge rappresenta il canale per pagare le spese dovute al Comune a breve verrà anche rafforzato il portale Tributi, sempre per offrire un servizio migliore all’utenza.

Per richiedere il certificato è sufficiente essere in possesso del codice fiscale della persona a cui deve essere intestato il documento. Al servizio si può accedere dal sito del Comune di Acqui Terme www.comune.acquiterme.al.it nella sezione “Servizi online” in Home Page, entrando di seguito nella sezione “Servizi comunali” e selezionando “Demografici”. Per accedere al portale è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID, la Carta d’identità elettronica (CIE), o con la Tessera Sanitaria.