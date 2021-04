Ad Ostuni nasce Archeoplastica il museo dei rifiuti venuti dal mare

Per realizzare l’idea di dar vita a un museo dei rifiuti è stata lanciata una raccolta fondi online, tramite il sistema del crowdfunding. Il promotore di questa iniziativa è Enzo Suma, una guida di Ostuni che dopo 2 anni di selezione del materiale raccolto in spiaggia ha dato vita a un progetto in crowdfunding su Produzioni dal Basso una piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation finanziata direttamente dai cittadini. Il progetto si propone di realizzare un museo virtuale online dove poter osservare i reperti in 3D. Con i fondi raccolti si vorrebbe anche realizzare una mostra itinerante nelle scuole che coinvolga le nuove generazioni e i loro genitori e la realizzazione di un opuscolo con preziosi consigli su come consumare meno plastica, soprattutto usa e getta.

La realtà promotrice della raccolta fondi, di cui Enzo Suma è il fondatore, si chiama Millenari di Puglia, una realtà conosciuta nel territorio dell’alto Salento e della Valle d’Itria, impegnata dal 2013 nella valorizzazione del territorio pugliese, nelle attività di escursionismo e nel volontariato naturalistico. Tutti coloro che sosterranno l’iniziativa riceveranno anche alcuni vantaggi in edizioni limitata, come la possibilità di partecipare gratuitamente ad un’escursione di mezza giornata con i Millenari di Puglia. Per Info: https://www.produzionidalbasso.com/project/archeoplastica-il-museo-degli-antichi-rifiuti-spiaggiati/