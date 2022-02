Adottata la nuova Strategia del Consiglio d’Europa per i diritti dell’infanzia

Il 23 febbraio 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la nuova Strategia per i diritti dell’infanzia (2022-2027) “Children’s Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation” che guiderà il lavoro del Consiglio nei prossimi sei anni.

Il testo approvato costituisce la quarta edizione di una serie di strategie di successo volte a far progredire la protezione e la promozione dei diritti dei bambini in tutto il continente Europeo, nel quadro del programma “Costruire un’Europa per e con i bambini” in vigore dal 2006. Come parte dell’impegno di lunga data del Consiglio di mettere le persone di minore età al centro del suo lavoro, la Strategia è stata sviluppata attraverso un ampio processo consultivo che ha coinvolto governi nazionali, organizzazioni internazionali e della società civile e, non da ultimo, 220 bambini e ragazzi di 10 Stati membri.

La Strategia identifica sei obiettivi strategici che si basano in parte su aree prioritarie già identificate nella Strategia precedente, che rimangono rilevanti (“attuazione continua”) e che, per l’altra parte, includono nuove azioni volte a rispondere a nuove aree prioritarie (“innovazione congiunta”).

I nuovi obiettivi strategici sono:

– libertà dalla violenza per tutti i bambini e le bambine;

– pari opportunità e inclusione sociale per tutti i bambini e le bambine;

– accesso all’uso sicuro delle tecnologie per tutti i bambini e le bambine;

– giustizia a misura di bambino/a per tutte le persone di minore età;

– dare voce ad ogni bambino/a;

– diritti dell’infanzia in situazioni di crisi e di emergenza;

La Strategia sarà presentata a Roma il 7-8 aprile 2022 in una conferenza di alto livello co-organizzata dal Consiglio d’Europa e dall’attuale Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di coinvolgere i principali stakeholder nel processo di realizzazione della Strategia dei prossimi sei anni.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia