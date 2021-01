A seguito della Determinazione del 9 luglio 2020, n. 75 della Corte dei Conti riferita all’annualità 2018 in questo aggiornamento, e specificatamente nel Quadro cronologico, è stata inserita la colonna “Situazione al 31/12/2020” in cui, per ciascun Parco Nazionale è possibile individuare il punto esatto dell’iter del piano e l’atto ufficiale più recente.

Repertorio dello stato di attuazione dei Piani per il Parco nei Parchi Nazionali

