AgID a sostegno dell’alfabetizzazione digitale dei cittadini

AgID comunica di aver elaborato un documento che riassume e semplifica le prima parte delle Linee Guida sulle competenze digitali.

Il lavoro è orientato a migliorare le competenze digitali di base, con proposte di applicazione pratica, ed è pensato per le pubbliche amministrazioni che hanno più diretto rapporto con i cittadini – Comuni, enti locali e territoriali in genere.

Si tratta del testo “Competenze digitali per i cittadini: proposte operative” , che prende l’avvio dalle 5 aree di competenza e dai relativi obiettivi contenuti in DigComp 2.1 (il quadro di riferimento europeo tradotto ufficialmente in italiano dall’Agenzia per l’Italia Digitale) e fornisce esempi di buone pratiche e di programmi didattici. In ogni capitolo sono descritte le conoscenze di base minime richieste all’utente.

L’obiettivo finale è quello di garantire che i cittadini siano in grado di utilizzare in sicurezza la rete e i suoi contenuti, un’esigenza che proprio in questi giorni si rivela sempre più attuale, alla luce delle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio per il #COVID19, con servizi digitali gratuiti offerti da imprese e associazioni, reperibili sul sito Solidarietà digitale.

Se i cittadini potranno accostarsi con maggiore fiducia ai servizi digitali, avendo migliorato le proprie capacità di utilizzo dei relativi strumenti, sarà più semplice affrontare crisi come quella sanitaria in atto.

In prospettiva, l’incremento delle competenze digitali della popolazione ci metterà al passo con i Paesi più avanzati e contribuirà a farci superare le difficoltà economiche del momento.