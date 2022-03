AgID adotta le Linee Guida RNDT

Con la Determinazione n. 50/2022, AgID ha adottato e pubblicato le “Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 del CAD. Le Linee Guida rappresentano l’aggiornamento del Decreto 10/11/2011 (pubblicato nella GU Serie Generale n.48 del 27-02-2012 – Suppl. Ordinario n. 37) con il quale è stato definito il profilo nazionale dei metadati per i dati territoriali e relativi servizi ai fini della loro pubblicità nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), in coerenza con la direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE), i Regolamenti (CE) n. 1205/2008 e (UE) n. 1089/2010 e gli Standard ISO pertinenti. Sulla base di tale profilo, le amministrazioni documentano le risorse geografiche, di cui sono titolari, attraverso i metadati, pubblicandoli nel RNDT che – individuato dall’art. 60 del CAD come base di dati di interesse nazionale – rappresenta lo strumento per agevolare la conoscenza, l’accesso e l’utilizzo del patrimonio pubblico rappresentato dai dati territoriali.

La revisione del profilo si è resa necessaria sia per recepire le modifiche introdotte nel frattempo nell’ambito di INSPIRE sia per tenere conto delle evidenze applicative delle regole tecniche da parte delle amministrazioni e, quindi, apportare i miglioramenti e le integrazioni necessari per facilitare e migliorare ulteriormente il processo di alimentazione del RNDT. Le Linee Guida definiscono il set di metadati da documentare per ciascuna risorsa (dataset, serie di dataset, servizi), oltre alle modalità operative di accesso, comunicazione e popolamento del RNDT da parte delle Pubbliche Amministrazioni e l’integrazione con il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it e il geoportale INSPIRE. La redazione del documento è stata curata dalla Sezione Tecnica 2 – Metadati, coordinata da AgID e istituita nell’ambito della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12 gennaio 2016. Nelle more dell’adozione delle Linee Guida, AgID aveva pubblicato anche la nuova versione della guida operativa, con istruzioni dettagliate per la compilazione dei metadati, sulla base della quale le Amministrazioni Pubbliche stanno procedendo all’adeguamento delle proprie risorse.

Fonte: Agid