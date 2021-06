AGID, dati territoriali: ciclo di webinar di approfondimento

AgID, con il supporto di Formez, organizza un ciclo di webinar a partire dal 16 giugno 2021 dal titolo “Dati territoriali: azioni, procedure e strumenti per migliorare l’accesso e l’utilizzo” con l’intento di approfondire aspetti teorici, linee guida, strumenti e buone pratiche per guidare le amministrazioni a migliorare i processi di definizione, conoscibilità e disponibilità delle risorse geografiche di cui sono titolari.

Il ciclo di webinar si articolerà in 4 appuntamenti della durata di 1,5:

– 16 giugno 2021 ore 10:00 | Dati territoriali: metadati di qualità per una migliore fruibilità dei dati

– 30 giugno 2021 ore 10:00 | Dati territoriali aperti: l’interoperabilità tra cataloghi, RNDT e dati.gov.it

– 21 luglio 2021 | Il Sistema di Registri e la gestione dei codici di riferimento

– settembre 2021 | Le nuove funzionalità del RNDT

Il primo webinar in programma è finalizzato a fornire indicazioni pratiche per migliorare la qualità dei metadati conformi al più recente profilo nazionale ed europeo ed aumentare la disponibilità dei dati territoriali attraverso servizi di rete, come richiesto da INSPIRE e previsto dalle azioni dell’ultimo Piano Triennale ICT 2020/22.

La sempre crescente disponibilità di dati e servizi da parte della pubblica amministrazione ha richiesto l’adozione di regole comuni e classificazioni condivise, nell’ambito del framework europeo di interoperabilità rappresentato da INSPIRE. Ciò sia per agevolare il compito delle stesse amministrazioni che devono rendere disponibili le informazioni su dati e servizi sia per gli utenti che devono essere facilitati nella ricerca e nell’interpretazione e l’analisi dei risultati di tale ricerca.

Sulla base di tale regole e degli strumenti messi a disposizione da AgID, le amministrazioni provvedono a documentare nel RNDT le risorse informative di cui sono titolari per renderle disponibili agli utenti interessati (cittadini, professionisti, imprese, altre PA, ecc.). Con la nuova versione del profilo nazionale dei metadati, le PA sono chiamate ad un ulteriore sforzo per garantire l’adeguamento delle proprie risorse.

In tale contesto si inseriscono anche le azioni definite nel Piano triennale per l’informatica nella PA 2020-22 relativamente ai dati, in generale, e ai dati territoriali, in particolare.

Oltre ad AgID, nel webinar sarà rappresentata anche un’esperienza dal territorio, della Regione Basilicata, in particolare, impegnata in questi anni a costruire un’infrastruttura regionale,coerente con le regole nazionali ed europee, al servizio della comunità.