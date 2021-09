AgID: Forum della Conservazione

Si terrà il giorno 29 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, il sesto Forum della Conservazione che, coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ha il compito di condividere ed approfondire le tematiche legate alla conservazione documentale. In programma numerosi argomenti che il Forum tratterà in conseguenza delle novità introdotte dal recente Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici dello scorso giugno. Al Forum possono partecipare:

– referenti degli organismi di conservazione;

– rappresentanti di pubbliche amministrazioni;

– università, associazioni di professionisti di settore;

– associazioni di categoria;

– fornitori di sistemi per la conservazione.

Per esigenze organizzative il numero di iscrizioni consentite per ciascun ente/organismo è limitato a un partecipante. Per partecipare all’evento – che si svolgerà da remoto – è necessario compilare l’apposito form di iscrizione.

Fonte: Agid