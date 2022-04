AgID lancia un ciclo di webinar sulla Cittadinanza digitale

AgID ha presentato il lancio di un ciclo di webinar dedicata al tema della cittadinanza digitale, sui diritti relativi e sulla loro tutela: si tratta di un’iniziativa che nasce nell’ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale e gode del supporto di Formez.

Gli interventi sono stati pensati per affrontare una serie di informazioni relative alle funzioni e alle attività del Difensore civico per il digitale oltre ad approfondire i temi della guida dei diritti di cittadinanza digitali appena pubblicata. Il ciclo di interventi propone un panorama informativo relativo alle funzioni e alle attività del Difensore civico per il Difensore civicoe di AgID, previsti dall’ultima modifica normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale, e alla guida dei diritti di cittadinanza digitali pubblicata a marzo 2022.

Le iniziative di informazione/formazione sono rivolte non solo a tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare alla figura del Responsabile Transizione Digitale, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico coinvolte in questo processo di innovazione e trasformazione digitale del Paese, ma anche ai cittadini e alle imprese in quanto la Guida dei diritti di cittadinanza digitali ha lo scopo di informarli su strumenti e servizi disponibili con una panoramica sulle norme che regolano e tutelano i diritti digitali. I webinar si terranno il martedì dalle 12 alle 13.30 secondo il seguente calendario:

Webinar 1 – martedì 5 aprile 2022 – Regolamenti del Difensore civico per il digitale

Webinar 2 – martedì 12 aprile 2022 – Regolamento di vigilanza sugli obblighi di transizione digitale

Webinar 3 – martedì 3 maggio 2022 – Guida dei diritti di cittadinanza digitali – prima parte

Webinar 4 – martedì 10 maggio 2022 – Guida dei diritti di cittadinanza digitali – seconda parte

Informazioni e modalità di iscrizione al seguente link