Agid, Linee Guida per l’Accessibilità degli strumenti informatici: le novità per le PA

Il 7 gennaio 2020 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici“: in un documento complesso di 40 pagine e tre allegati, le linee guida apportano importanti novità ai requisiti tecnici obbligatori per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e app delle Pubbliche amministrazioni.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, Legge 4/2004).

Un sito web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.

Sono online, dunque, le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, contenenti indicazioni rivolte alle amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli strumenti informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili. Tra le novità delle linee guida:

i requisiti tecnici di accessibilità,

le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili,

il modello della dichiarazione di accessibilità,

le particolari circostanze che possono consentire l’invocazione dell’onere sproporzionato,

la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità dei siti e delle APP.

I nuovi compiti delle PA in tema di accessibilità

Secondo le nuove disposizioni, le PA dovranno:

– effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di valutarne lo stato di conformità,

– compilare e pubblicare, a cura del Responsabile della Transizione al Digitale, una dichiarazione di accessibilità,

– predisporre un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti del sito.

A breve, AgID renderà disponibile per le amministrazioni l’applicazione per consentire ai Responsabili di compilare e pubblicare la dichiarazione di accessibilità.

Fonte: AGID