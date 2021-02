Agid, open data: talk sul portale nazionale dei dati aperti

Il portale nazionale dei dati aperti, dati.gov.it, e, in generale, le iniziative di AgID sui dati saranno al centro del Data Talk “Insights into dati.gov.it!” organizzato dal Portale Europeo dei Dati in collaborazione con il Centro di supporto per la condivisione dei dati (Support Centre for Data Sharing) per il prossimo 10 febbraio 2021 alle ore 11:00.

L’evento fa parte di una serie di appuntamenti sugli open data e sulla condivisione dei dati che si tengono ogni due settimane, con lo scopo di condividere esperienze e competenze sul tema e, attraverso una discussione informale, fornire approfondimenti su diversi argomenti relativi ai dati.

Nel corso del talk AgID presenterà le iniziative volte a favorire la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, attraverso l’implementazione e la manutenzione del portale nazionale, in linea con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Un focus particolare, inoltre, sarà dedicato alla cosiddetta data discoverability realizzata, in Italia, attraverso l’integrazione e il coordinamento interoperabile di dati.gov.it con il RNDT (geodati.gov.it), il catalogo nazionale dei dati territoriali, mediante l’implementazione della specifica GeoDCAT-AP per garantire descrizioni allineate, aggiornate e non contrastanti dei dati territoriali disponibili anche come dati aperti.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti previa registrazione tramite l’apposito form dedicato.