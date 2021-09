AgID-Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano: formazione per RTD

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra AgID e il Politecnico di Milano, l’Agenzia per l’Italia Digitale e gli Osservatori Digital Innovation collaborano ad una proposta formativa per i Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) che rientra nelle iniziative che l’Agenzia propone già dal 2019 per accrescere le competenze dei RTD. L’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico propone a tutti gli RTD delle pubbliche amministrazioni la possibilità di attivare gratuitamente per 3 mesi un abbonamento completo a Osservatori.net, piattaforma con contenuti per l’aggiornamento professionale sull’innovazione digitale.

La piattaforma consente di accedere a report, video, grafici interattivi, infografiche e convegni di tutti gli Osservatori – sia quelli focalizzati sul mondo della PA (come ad esempio l’Osservatorio Agenda Digitale) sia quelli più verticali (come ad esempio l’Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger). Alla fine dei 3 mesi non ci saranno rinnovi automatici dell’abbonamento.

Fonte: Agid