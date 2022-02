Agid, Piano Triennale per l’informatica: online il Format PT

A conclusione di un percorso di co-progettazione con un gruppo pilota di amministrazioni centrali e locali, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha definito un modello standard per la redazione del Piano ICT da parte delle Amministrazioni denominato “Format PT”.

La predisposizione del Format PT nasce dalla volontà di supportare le PA centrali e locali con uno strumento standard che possa facilitare la redazione dei rispettivi Piani ICT.

La realizzazione del Format rientra nei compiti istituzionali dell’Agenzia di programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dall’art. 14 bis del CAD.

Il Format proposto ricalca la struttura obiettivi-azioni del Piano triennale di AgID e contiene indicazioni per la definizione degli elementi che compongono i diversi capitoli e per il monitoraggio dei risultati.

In particolare – anche attraverso la predisposizione di una guida di supporto e di una serie di indicazioni di compilazione – sono fornite:

– Istruzioni generali, vale a dire indicazioni per la pubblicazione da adottare per la condivisione e stesura del Piano ICT e indicazioni operative per la redazione del documento che rappresentano semplici regole stilistiche a cui attenersi;

– Note per la redazione dei Piani ICT delle PA, corredate da esempi;

– Indicazioni sulle attività legate al percorso di redazione del Piano ICT.

Il Format PT, reso disponibile nella sua prima versione, può essere utilizzato da tutte le PA interessate.

Al termine dell’anno, anche grazie allo scambio, ai feedback e alle eventuali osservazioni che perverranno dalle PA che avranno iniziato ad utilizzare questo strumento, sarà adottato in via definitiva.

Documentazione

– Guida per la redazione Format PT – Indicazioni operative e note per la redazione

– Format PT – Modello per la redazione del Piano ICT

Fonte: AGID