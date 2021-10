Agile Nations Network: collaborare a livello internazionale per favorire l’innovazione

L’Agile Nations Network, lanciato nel dicembre 2020, è un’iniziativa unica nel suo genere. Si tratta infatti di un network intergovernativo che ha l’obiettivo di promuovere e scalare pratiche di regolamentazione agile per rimuovere ostacoli amministrativi a beneficio di aziende, start up, e ricercatori che intendono sperimentare innovazioni tecnologiche e introdurre nuovi modelli di business nel mercato. L’Italia è fra i Paesi fondatori del network insieme a Canada, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Regno Unito e Singapore. Le attività del Network sono state promosse dal Regno Unito con il supporto dell’OCSE e del World Economic Forum, che partecipano come osservatori.