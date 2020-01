Al CES di Las Vegas il Ministro Pisano lancia Made.IT, un brand per il tech e digitale italiano

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano è intervenuta nell’ambito della missione italiana delle startup al Consumer Electronics Show (CES), la più grande fiera internazionale di elettronica di consumo che si tiene in Nevada, per presentare il progetto Made.IT, un programma di supporto alle aziende tecnologiche e innovative italiane. Inquadrato nel più ampio panorama della strategia Italia 2025, il nuovo progetto si inserisce come strumento per affrontare una delle 3 sfide che il MID ha ritenuto come primarie, quella di rendere appunto più innovativo il paese, attraverso dei cambiamenti strutturali dell’ecosistema.

Parlando di innovazione le startup giocano un ruolo primario e quindi non poteva esserci per il ministro Pisano palcoscenico migliore dell’Eureka Park del CES, che si autoproclama “the global stage for innovation”, per presentare il nuovo progetto.

“Attrarre, sviluppare e sostenere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è fondamentale per il nostro Paese”, ha dichiarato il Ministro Pisano a margine della presentazione, che si è svolta nel padiglione Italia della fiera. “Made.IT è un marchio che contraddistinguerà le aziende tech e digitali italiane e prevederà un programma di sostegno e promozione per le startup e le pubbliche e medie imprese. Lo presentiamo al CES di Las Vegas perché è il più importante appuntamento mondiale su tecnologia e innovazione e perché vogliamo che l’industria innovativa italiana sia sempre più competitiva nello scenario internazionale”.

A conclusione del suo intervento il ministro Pisano ha stilato un’agenda per Made.it: conferenza stampa di lancio il 30 aprile, quando dovrà essere pronto il piano dettagliato del progetto e la piattaforma online.

Il progetto prevede anche dei requisiti formali stringenti, perché saranno coinvolte solo aziende la cui proprietà intellettuale è sviluppata in Italia, che abbiano proprietà e controllo in Italia e che le tecnologie sviluppate abbiano un impatto sociale e ambientale positivo.

Con la presentazione di ieri inizia il percorso di definizione del progetto Made.IT, che prevede:

una fase di consultazione con gli stakeholders pubblici e privati;

la definizione del progetto operativo;

la messa online di un sito dedicato;

l’avvio ufficiale delle attività di sostegno alle startup ad aprile, con il lancio del marchio.

Nato per iniziativa del Ministro per l’innovazione e la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Made.IT è una delle azioni di “Italia 2025”, la strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in Italia.

Per saperne di più: La pagina di progetto di Made.IT