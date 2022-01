Al Mise tavolo con aziende su caro bollette

Si è conclusa la riunione convocata dal ministro Giorgetti per valutare l’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo.

Scopo dell’incontro, come ha chiesto lo stesso Giorgetti in apertura, è raccogliere dati e proposte per definire i tempi e il perimetro dei settori emergenziali e per calibrare gli interventi del governo sulle diverse filiere, con priorità per chi è a rischio sopravvivenza, quando cioè l’interruzione produttiva può risultare più conveniente del proseguimento dell’attività.

Il tavolo, al quale hanno partecipato tra gli altri Confindustria, Confapi, Assovetro, ceramica, Federchimica, Federacciai, Assofond, ha preceduto l’incontro del ministro a Palazzo Chigi sul tema dell’energia e delle prossime misure da adottare sul caro bollette.

All’incontro hanno partecipato anche il viceministro Gilberto Pichetto (Mise) e la sottosegretaria Vannia Gava (Mite).

Fonte: MISE