Al via il “Fondo concorsi progettazione per la coesione territoriale”

Il sostegno al rilancio della progettazione su scala territoriale degli investimenti è stato oggetto di un recente importante intervento legislativo (DL 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n.156, art. 12, che introduce l’art. 6-quater al DL 20 giugno 2017, n. 91), con il quale è stato istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”.

L’ambito territoriale di riferimento del Fondo riguarda enti beneficiari localizzati nel Mezzogiorno, nelle Regioni Umbria e Marche e, nello specifico, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, nonché i Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. Il principale obiettivo del Fondo è sostenere il processo di progettazione su scala locale per favorire la partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In questo contesto, l’Agenzia per la Coesione territoriale, dando seguito ad una disposizione della norma istitutiva del Fondo (art. 6-quater, comma 10 del citato DL. n. 91/2017), a seguito della collaborazione con l’ANAC, ha pubblicato sul sito istituzionale schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee, così come precedentemente approvati dal Consiglio della stessa ANAC. Gli schemi costituiscono contributi tecnici per gli Uffici competenti degli enti beneficiari, in vista del completamento della procedura per l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse previsto dalla norma istitutiva del Fondo (comma 3).

Decreto Direttore generale n. 312/2021 (.pdf)

Schema di disciplinare di gara-Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi (.doc) (.pdf)

Nota illustrativa-Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi (.pdf)

Schema di disciplinare di gara-Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee (.doc) (.pdf)

Nota illustrativa-Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee (.pdf)

DPCM 17 dicembre 2021 – Riparto del Fondo per la progettazione territoriale. (22A00987) (GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 6)

Gli Enti beneficiari inclusi nell’Allegato A al DCPM del 27 dicembre 2021, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022.

A breve saranno disponibili linee guida contenenti le istruzioni operative per il monitoraggio e la richiesta dei pagamenti.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a fondoprogettazione@agenziacoesione.gov.it

DI 29 dicembre 2021 – Linee guida per la progettazione infrastrutturale (.pdf).

Le risorse del Fondo utilizzate per sviluppare le progettazioni afferenti i lavori pubblici, devono permettere il conseguimento di un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, approvate dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell’art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale